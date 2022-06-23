Тренер Хабиба: «Думаю, что Хабиб восхищается Тони Фергюсоном»

Тренер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) Хавьер Мендес считает, что главе UFC Дане Уайту следует в новом сезоне The Ultimate Fighter сделать тренерами Нурмагомедова и Тони Фергюсона (23-5).

«Можете представить, каким острым и пламенным был бы сезон The Ultimate Fighter, если бы Хабиб и Тони стали тренерами? У них настоящая химия из симпатии и неприязни, — сказал Мендес в подкасте Schmozone. — Думаю, в какой-то степени Хабиб восхищается и уважает Тони, но при этом терпеть его не может. Тони в свою очередь выбрал правильную стратегию для атак на Хабиба: он не задевает религию, а весело подшучивает над ним. Дана, если ты слышишь меня, сделай их тренерами нового сезона!».

UFC пытались организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона пять раз, но каждый раз поединок отменялся. Сперва бойцы должны были встретиться в 2015 году, затем — в 2016-м, затем — в 2017-м, затем — в 2018-м, а последняя попытка организовать бой была зафиксирована в 2020 году.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.