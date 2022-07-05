Фьюри пришел в паб, снял футболку и заказал себе пиво. Фото

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) ошеломил посетителей деревенского паба The Queen's в Эйнтри, сняв футболку и заказав себе пинту пива. «Цыганский король», путешествуя по Великобритании, зашел в паб, посетители которого его сперва не узнали, пишет издание The Mirror.

«Сперва его никто не заметил. Потом я подняла голову и увидела Тайсона Фьюри, — приводит слова посетительницы паба The Mirror. — Я крикнула: «Эй, это же Фьюри!». Его менеджер подошел ко мне и сказал: «Да, все верно». Сперва на нем был костюм, но, когда все узнали его, он снял верхнюю одежду».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.