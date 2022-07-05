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Сегодня, 15:15

Оливейра советует Волкановски хорошо подумать, прежде чем подниматься в легкий вес

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) посоветовал чемпиону UFC в полулегком весе Александру Волкановски (24-1) хорошо подумать, прежде чем принимать решение о переходе в легкий вес.

«Волкановски — крутой боец. Он вошел в историю полулегкого веса, но всем, кто задумывается о переходе в легкий вес, следует хорошо подумать, потому что здесь плавают настоящие акулы, — сказал Оливейра в интервью The Schmo. — Все знают, что я хочу драться с Конором, а Ислам должен провести хотя бы один бой против топа, чтобы сразиться со мной. Сейчас на горизонте появился бой с Волкановски. Все хотят драться со мной».

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Волкановски победил Макса Холлоуэя (23-7) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) на UFC 276. Бой состоялся 3 июля на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Чарльз Оливейра
UFC
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