Умар Нурмагомедов: «Манесс крепкий пацан, хороший. Не хотел его даже бить руками»

26-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) после боя признался, что уважает своего соперника Нейта Манесса (14-2), а также добавил, что не хотел его бить руками.

«Манесс крепкий пацан, хороший, — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу «Sport24». — У меня вообще никакой злобы к нему нет. Я в первом раунде не бил его локтями, не хотел его даже бить руками. И он мне снизу бьет! Сюда куда-то попал (показывает на бровь). Я думаю: «Ох ты! Ты хочешь подраться?». И решил бить, хотел локтями закончить бой. Старался, но не получилось. Главное, я доминировал. Не было равного боя. Все прошло отлично».

Нурмагомедов победил американца Манесса единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26) 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе.

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