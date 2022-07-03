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Сегодня, 12:59

Нганну высмеял Джона Джонса: «Иззи пять раз защитил пояс, а ты сидишь и несешь чушь»

Франсис Нганну раскритиковал Джона Джонса
Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) поздравил чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (23-1) с победной над Джаредом Каннонье (15-6), а также раскритиковал Джона Джонса (26-1).

«С тех пор, как Джонс сидел без дела и нес всякую чушь, Иззи защитил титул чемпиона пять раз! Молодец, чемпион! Кто-то говорит, а кто-то действует!», — написал камерунец в Twitter.

Адесанья победил Каннонье единогласным решением судей 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Джонс в прошлом поединке одолел единогласным решением судей Доминика Рейеса (12-3). Бой состоялся 8 февраля 2020 года на UFC 247 в Хьюстоне, США.

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