Волкановски: «При всем уважении к Холлоуэю, но я на другом уровне»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (24-1) прокомментировал третий поединок против бывшего чемпиона UFC в полулегком весе Макса Холлоуэя (23-7) на UFC 276, который состоялся 3 июля в Лас-Вегасе, США.

«Макс великий чемпион, отличный боец, но я все-таки лучше, — сказал Волкановски после боя. — Все видели, насколько комфортно мне было в бою. От начала и до конца боя я чувствовал, что я быстрее, и весь бой я попадал по нему.

Когда я увидел его рассечение, то испугался. Там чуть ли не кости были видны. Я посмотрел на рефери и сказал, что это здоровенное рассечение, дальше оно будет только увеличиваться в размерах. Но я понимал, что Макс будет драться до последнего.

Сделать такое с Холлоуэем еще никому не удавалось. В каждом размене последнее слово оставалось за мной. При всем уважении к Максу, но я на другом уровне».

Волкановски уверенно победил Холлоуэя единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45), забрав все пять раундов.