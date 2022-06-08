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Сегодня, 18:37

Франсис Нганну ответил, сколько еще лет он будет выступать

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) утверждает, что он не намерен завершать карьеру в ММА и готов драться на высоком уровне еще как минимум пять лет.

«Возможно, Франсис уже больше никогда не будет драться», — написал пользователь Twitter, после чего Нганну ответил: «Я только начинаю, братан! У меня есть еще пять лет, чтобы со всеми разобраться».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, США. На данный момент камерунец восстанавливается после операции на колене.

Франсис Нганну
ММА
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