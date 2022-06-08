Регбист и Коваленко подерутся 18 июня на TOP DOG: Prospect 5

Основатель лиги кулачных боев TOP DOG Данил «Регбист» Алеев проведет следующий поединок 18 июня в рамках турнира TOP DOG: Prospect 5 против блогера Святослава Коваленко. Бой состоится в промежуточной весовой категории до 82 килограммов и в 4-унцовых перчатках для ММА.

Алиев, будучи бывшим чемпионом по уличным боям без правил организации STRELKA и обладателем чемпионского пояса проекта «Мясорубка», впервые с 2019 года выйдет в ринг.

Коваленко хорошо известен по боям с претендентом на пояс АМС Fight Nights Марифом Пираевым, бывшим чемпионом Strelka Зелимханом «Пулеметчиком» Дукаевым и Маратом «Даггером» Исаевым. В данный момент Коваленко находится на серии из трех побед подряд.