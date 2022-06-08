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Сегодня, 18:29

Дана Уайт встретится с Марком Цукербергом: «Он большой фанат UFC»

Дана Уайт сообщил, что него запланирована встреча с Цукербергом
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Марк Цукерберг.
Фото Global Look Press

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что в конце июня у него запланирована встреча с долларовым миллиардером Марком Цукербергом.

«Я встречусь с Цукербергом 25 июня. Мы поужинаем вместе. Я слышал, что он большой фанат UFC, он обожает бои», — сказал Уайт в интервью Spinning Backfist.

25 июня UFC проведет турнир UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. В главном бою вечера сойдутся Арман Царукян (18-2) и польский боец Матеуш Гамрот (20-1).

Дана Уайт
ММА
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