Фомичев стал новым чемпионом в полутяжелом весе, Терехов победил «Шамана». В Москве завершился турнир TOP DOG 19
В пятницу, 17 февраля в Москве состоялся турнир TOP DOG 19.
В главном бою вечера Олег «Фомич» Фомичев одержал досрочную победу над Марселем Хановым и стал новым чемпионом лиги в полутяжелом весе. Поединок был остановлен врачами во втором раунде.
В со-главном бою Николай Терехов победил Аянчи «Шамана» Байыр-Оола. Бой закончился в конце третьего раунда остановкой врачей.
В третьем по важности поединке Алексей «Мельник» Мельников победил Амина «Красавчика» Газимагомедова.
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