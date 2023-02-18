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Фомичев стал новым чемпионом в полутяжелом весе, Терехов победил «Шамана». В Москве завершился турнир TOP DOG 19

Отдел единоборств «СЭ»
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В пятницу, 17 февраля в Москве состоялся турнир TOP DOG 19.

В главном бою вечера Олег «Фомич» Фомичев одержал досрочную победу над Марселем Хановым и стал новым чемпионом лиги в полутяжелом весе. Поединок был остановлен врачами во втором раунде.

В со-главном бою Николай Терехов победил Аянчи «Шамана» Байыр-Оола. Бой закончился в конце третьего раунда остановкой врачей.

В третьем по важности поединке Алексей «Мельник» Мельников победил Амина «Красавчика» Газимагомедова.

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