Сидельников: «Американцы не дадут сделать так, чтобы три россиянина были чемпионами UFC»

Российский боец Кирилл Сидельников считает, что тяжеловес Сергей Павлович может стать следующим чемпионом UFC из России.

«Павлович на хорошем ходу. Да, был проигрыш от Оверима, но там сыграла психология. Сейчас Серега пройдет Оверима легко. У Павловича был бы отличный бой и с Нганну, и с Ганом. Он не был бы длинным — закончился бы в первом раунде падением кого-то.

Я буду рад, если у нас чемпионами будут и Петр Ян, и Серега Павлович, и Анкалаев. Но такого никогда не будет. Американцы не дадут сделать так, чтобы три россиянина были чемпионами UFC», — цитирует «КП Спорт» Сидельникова.

В настоящее время Павлович занимает 3-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC, а Спивак — 7-ю.