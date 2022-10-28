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Фернандо Родригес — о поединке против Минеева: «Я смогу победить его благодаря моей силе»

Алина Савинова
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Бразильский боец Фернандо Родригес рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка против чемпиона AMC Fight Nights Владимира Минеева.

«Я смогу победить его благодаря моей силе. Я тяжелее, чем он. Будет нокаут. Сила. 100 процентов моей силы. Он быстрее чем я, но я сильнее», — приводит «РЕН ТВ» слова бразильского бойца MMA.

Поединок между Фернандо Родригесом и Владимиром Минеевым по правилам кикбоксинга состоится 18 ноября.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1039906-fernando-rodriges-o-boe-s-mineevym-on-bystree-no-ia-silnee
Владимир Минеев
ММА
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