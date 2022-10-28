Фернандо Родригес — о поединке против Минеева: «Я смогу победить его благодаря моей силе»

Бразильский боец Фернандо Родригес рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка против чемпиона AMC Fight Nights Владимира Минеева.

«Я смогу победить его благодаря моей силе. Я тяжелее, чем он. Будет нокаут. Сила. 100 процентов моей силы. Он быстрее чем я, но я сильнее», — приводит «РЕН ТВ» слова бразильского бойца MMA.

Поединок между Фернандо Родригесом и Владимиром Минеевым по правилам кикбоксинга состоится 18 ноября.