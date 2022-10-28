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Сегодня, 20:58

Конор Макгрегор рассказал, когда планирует провести следующий бой

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, когда может провести свой следующий бой.

«Надеюсь, что вернусь в начале 2023 года — где-то в первом квартале. Еще пару месяцев, и я буду готов начать тренировочный лагерь», — сказал Макгрегор во время прямого эфира в соцсетях.

В последнем поединке, который состоялся в июле прошлого года, Макгрегор уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом из-за перелома ноги в конце первого раунда.

Конор Макгрегор
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