Конор Макгрегор рассказал, когда планирует провести следующий бой

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, когда может провести свой следующий бой.

«Надеюсь, что вернусь в начале 2023 года — где-то в первом квартале. Еще пару месяцев, и я буду готов начать тренировочный лагерь», — сказал Макгрегор во время прямого эфира в соцсетях.

В последнем поединке, который состоялся в июле прошлого года, Макгрегор уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом из-за перелома ноги в конце первого раунда.