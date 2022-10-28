Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:14

Уиттакер считает, что Ковингтона ждет стилистически ужасный бой против Чимаева

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер прокомментировал возможный бой Хамзата Чимаева против Колби Ковингтона.

«С точки зрения боя я думаю, что он стилистически ужасный для Колби, — сказал Уиттакер в интервью Submission Radio. — Мы видели, что с ним случилось в бою с Усманом. Если у Колби не получается безжалостно проводить тейкдауны, то бой начинает напоминать кикбоксинг. Одни удары. Думаю, Ковингтон великолепен в том, что он делает, но он не кикбоксер или базовый ударник. Его стиль ведения состоит из прессинга и борьбы, и это то, что пришло к нему естественным образом».

На счету Чимаева 12 побед в 12 поединках, у Ковингтона — 17 побед и 3 поражения.

Колби Ковингтон
Хамзат Чимаев
UFC
0
Читайте также
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
«В чаше стадиона очень опасно». Что сейчас с «Донбасс Ареной» в Донецке
Частичная мобилизация в России завершилась. Главное
Глава МИД Украины удивился проблемам неспособных жить без газа европейцев
Бойцы ММА избили мобилизованных в подмосковном ТЦ
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хасбик: «Конор мне не оппонент. Сразу нападу на него, разговаривать не буду»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости