Уиттакер считает, что Ковингтона ждет стилистически ужасный бой против Чимаева

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер прокомментировал возможный бой Хамзата Чимаева против Колби Ковингтона.

«С точки зрения боя я думаю, что он стилистически ужасный для Колби, — сказал Уиттакер в интервью Submission Radio. — Мы видели, что с ним случилось в бою с Усманом. Если у Колби не получается безжалостно проводить тейкдауны, то бой начинает напоминать кикбоксинг. Одни удары. Думаю, Ковингтон великолепен в том, что он делает, но он не кикбоксер или базовый ударник. Его стиль ведения состоит из прессинга и борьбы, и это то, что пришло к нему естественным образом».

На счету Чимаева 12 побед в 12 поединках, у Ковингтона — 17 побед и 3 поражения.