Фернанд Лопес: «Нганну мог опоздать на важную встречу, потому что играл с детьми»

Бывший тренер Франсиса Нганну и нынешний наставник Сирила Гана Фернанд Лопес в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал об особенном отношении Франсиса с детьми.

— Как Сирил и Франсис отличаются по чувству юмора?

— Сирил очень веселый, он любит смешить и смеяться сам. Это его отношение к жизни, ему постоянно нужна шутка. Франсис всегда очень любил шутить и играть, но с детьми. У него какая-то особенная связь с детьми, я даже не знаю, как это объяснить. Мои маленькие дочери обожали Франсиса. Если бы мне нужно было выбрать одного человека, на которого я бы оставил своих детей на месяц, я бы выбрал Франсиса и даже не беспокоился. Он помешан на детях, и всегда они у него вызывают особенные чувства. Если он идет на встречу, и тут по дороге попадаются дети, он забывает, куда шел, и идет к детям. И так он мог опоздать на встречу.. И дети тоже к нему очень тянутся. И его чувство юмора с детьми гораздо более развитое, чем со взрослыми. Со взрослыми у Франсиса своеобразный юмор — ты можешь пошутить, и он делает вид, что не понял шутку и отвечает тебе прямолинейно. И ты чувствуешь себя тупицей. Франсис шутит редко, только тогда, когда для этого подходящая ситуация. У него нет такой потребности в юморе, как у Сирила.

С Франсисом мы могли провести три дня подряд в одной комнате, и за это время он ни разу бы ничего не сказал. Только: «Идем на тренировку?» или «Идем обедать?». Но иногда, когда наступал день и Франсис вспоминал свою прежнюю жизнь в Африке, и мы давали ему возможность высказаться, он мог быть прекрасным, веселым рассказчиком, много шутить и смешить всех вокруг. У Сирила же для юмора открыт каждый день, абсолютно каждый. Он устраивает в зале камеди-шоу, и он очень заразительный. Прибывает Сирил, и все начинают обмениваться шутками. Сирил в зале использует шутки, потому что хочет, чтобы люди чувствовали себя здесь комфортно. Большинство бойцов — эгоисты, в хорошем смысле, я имею в виду. Они все подстраивают под себя и свои тренировки. Сирил — не эгоист. Если я пришел в зал, и у меня еще какие-то дела, говорю: «У меня много работы», он отвечает: «Тренер, никаких проблем, я тогда на снарядах поработаю, сейчас что-нибудь придумаю».

Если у меня плохое настроение, я в депрессии, то он может приехать ко мне домой, сказать: «Тренер, я собираюсь в кино, посоветовали хороший фильм. Пойдемте вместе». В реальности, ему нет дела до этого фильма, но он хочет, чтобы я развеялся. Сирил может позвонить мне неожиданно и сказать: «Тренер, не забудь, что завтра у Джона из нашего зала день рождения». Чтобы вы понимали, Джон — никто по большому счету. Он нигде не дрался, у него нет даже одного боя по любителям, он просто парень из общего потока в зале. Но Сирил помнит о нем. Для него важно, что нужно всех поздравлять с днем рождения. «Тренер, не забудь, что у того день рождения, не забудь и про вот этого. Ему очень важно, чтобы ты позвонил ему, потому что сейчас он проходит через развод с женой».