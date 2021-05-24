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Дамир Исмагулов: «Дарил соперникам в UFC шоколадки. Хотел показать, что казахи — гостеприимный народ»

24 мая 2021, 23:59
Алекс Джорджис и Дамир Исмагулов.
Алекс Джорджис и Дамир Исмагулов.

Боец легкого веса UFC Дамир Исмагулов в разговоре со «Спорт-Экспресс» рассказал, зачем дарит соперникам шоколадки.

— Алекс Джорджис говорил вам по ходу бою, когда лежали на нем: «Дамир? Ты любишь меня? А я люблю тебя». Что думали в тот момент?

— Я вообще не понял тогда, что случилось. Первый раз со мной такое. Я услышал: «Love you», но даже не понял, что он хочет. Я вышел туда работать, что я еще мог? Он вообще непонятно себя вел... то леща обещал мне дать, то говорит про любовь. Я приехал к нему, проехал 12 000 километров [в Австралию], на коротком уведомлении, а он так себя повел (смеется). Еще и на допинге потом попался.

— Вы ему после боя шоколадку подарили еще. Мне понравилась обертка с флагом. Это только ему или всем дарите?

— Ему подарил и кепку и шоколадку. Это первый бой в UFC... хотел показать всем, что казахи — гостеприимный народ. Я в принципе, со всеми, с кем дрался в UFC, подарил это.

22 мая Исмагулов победил Рафаэля Алвеса единогласным решением на UFC Vegas 27. После победы над Алвесом Исмагулов идет на серии в четыре победы подряд в легком весе.

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