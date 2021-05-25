Тренер Гана: «Сирил всегда ложится в 21:00. Спит 10-12 часов в день»

Тренер Сирила Гана Фернанд Лопес рассказал в интервью «Спорт-Экспресс» о режиме отдыха своего бойца.

— У Сирила есть вредные привычки? Любит ночную жизнь, фастфуд или что-то еще ?

— Нет, здесь он идеален. Ложится спать в 21:00. Когда бы я его ни проверял, ни звонил — он всегда в 21:00 уже спит. Очень крепкая нервная система — мгновенно засыпает, спит долго и беспробудно. Минимум 10 часов в день. В предбоевую неделю — 12 часов. 10 — ночью и 2 — после полудня. Если он садится играть в видеоигры — немножко поиграл и тут же отключился. Фильм — немного посмотрел и тут же отключился. Ест всегда здоровую еду, никаких гулянок. Всегда с женой и дочкой. Ходит только в кино со мной или друзьями. В отпуске первым делом находит турник или что-то, на чем можно подтягиваться. Всегда качает пресс.

— Сирил дрался в UFC в Уругвае, Южной Корее, Сингапуре и США. Что он делает во время этих многочасовых полетов?

— Спит большую часть. Если полет 12 часов, он смотрит один фильм — и отключается. 10-10,5 часов спит беспробудно, как ребенок. Я в самолете смотрю один фильм, а затем открываю файлы на моем компьютере и работаю. Редко могу заснуть. Составляю геймпланы, что-то анализирую. Он же все время спит.

— Франсис Нганну так же легко спал в полетах?

— Франсис в ладах со сном, но не так, как Сирил. Тот спит, как ребенок. Франсис же немного подремал, затем смотрит фильм. Потом слушает музыку. Потом ходит по салону туда-сюда.

26 июня Ган подерется с Александром Волковым на турнире UFC Fight Night.