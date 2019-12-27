Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал, с какими чувствами он подходит к бою против американца Куинтона «Рэмпейджа» Джексона

— Конечно, выступать здесь под новый год — это всегда особенное чувство. Тем более, на «Саитама Супер Арене», — сказал Емельяненко в интервью, опубликованном на канале MMAFightingonSBN в Youtube. — Моя мечта — когда я уже смогу отпраздновать новый год и рождество и со своей семьей. Думал ли я, что могу провести бой с Джексоном? Когда мне было 26-30 лет, нет, я не думал. Не так давно, когда Рэмпэйдж перешел в тяжелый вес, несколько последних лет я думал, что такой бой может случиться.

Бой Емельяненко — Джексон пройдет 29 в Саитаме (Япония) в рамках турнира Bellator 237. 43-летний Емельяненко одержал 35 побед и потерпел 6 поражений в MMA. На счету 41-летнего Джексона 38 побед и 13 поражений.