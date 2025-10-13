Федор Емельяненко рассказал о несостоявшемся реванше с Крокопом

Знаменитый боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, что мог провести новый поединок с хорватом Мирко Крокопом Филиповичем.

В августе 2005 года россиянин победил его в бою, который считается одним из лучших в истории смешанных единоборств.

— Был разговор о реванше нашем с Мирко, — отметил Емельяненко. — На меня выходили не так давно, одна организация — чтобы провести наш бой в Японии спустя 20 лет. Но, к сожалению, по техническим причинам не получилось этого сделать.

— По правилам бокса?

— Да, по правилам бокса. Мы подписали соглашение. Неправильно будет озвучивать [условия], потому что не состоялось это мероприятие. Но определенную подготовку я уже начал делать. Наверное, Мирко тоже. Переговоры со мной вели из Японии.

— Мирко сейчас в классной форме. Как и вы.

— Только и осталось, что за формой смотреть! (смеется) Я свою форму благодаря боксерам набрал. Хожу тренироваться в ЦСКА — к Дмитрию Григорьевичу Каракашу и к тренеру Игорю [Бунину], последнему чемпиону СССР. И он мне постоянно: «Качай-качай-качай! Из стороны в сторону раскачивай корпус! Как Тайсон! Чтобы по тебе не попали! Качай! Смещайся!» И из-за этих раскачиваний у меня все сгорело — с живота ушло, с боков ушло, я пресс свой увидел! (смеется)

— То есть у вас пресс кубиками появился?!

— Ну, сейчас, может, нет, а тогда, наверное, да (улыбается). Всю тренировку качаешь, еще и два раза в день. Я сильно похудел, конечно.