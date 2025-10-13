«Лучше иметь прыщавую спину, чем прыщавую душу». Федор Емельяненко — жестко о Шлеменко

Знаменитый боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» жестко высказался про Александра Шлеменко.

— После боя Токова со Шлеменко вы написали, что лиге RCC надо ввести допинг-контроль. Намекнули, что Александр использовал допинг.

— Это было после того, как мне скинули интервью Александра, где он сказал, что у Толи спина в прыщах, еще что-то там. Но Толя каждый раз сдавал тест на допинг в Bellator, и у него ни разу ничего не нашли. А Александра ловили на допинге. Поэтому не ему говорить об этом. У меня есть друзья, у которых не только спина такая, но и лицо. Это связано с болезнями. Лучше иметь прыщавую спину, чем прыщавую душу. Поэтому я и ответил так.

— Вас удивило выступление Анатолия в реванше со Шлеменко?

— Да Толик непонятно что делал...

— Он очень неудачно провел бой, это факт.

— Знаете, у Толика много откатов было... Я с ним нянчился... С ним и с Кириллом [Сидельниковым] я больше всего времени пронянчился. В команде я им больше всех уделял внимания. И вот люди просто обнуляются... За Кирилла не будем говорить, а вот конкретно по Толе: мы выстраиваем с ним технику, определенные наработки и в конце уже даже говорим: «Толя, ты должен делать это, это и это, записывай меня». Он записывает меня на телефон.

Я ему говорю: «Ты должен каждый день делать это на тренировке. Приди за 10 минут и проделай вот эту работу. Тебя эти движения настроят на дальнейшую работу, чтобы ты не закрепощался». В итоге от Толи работы ноль. И так годами. Пока сбор, вроде все выстроим — и дальше топай этой дорогой. А потом — раз, и все, и Толя непонятно где... где он пропадает...

— Бои Шлеменко и Белаза смотрели?

— Финал, отрывки.

— Не было сожаления? Вы долго дрались по правилам ММА, Александру сейчас 41 год, он тоже легенда наших ММА...

— Мне горько это все смотреть.

— Максимально просто скажу: вы за Россию, Александр за Россию, в чем-то ваши взгляды сильно похожи.

— Александр стал позволять себе говорить такие вещи в отношении Толи... Это мой близкий человек, мой воспитанник. Тот же Вадим... Какое ты имеешь право оскорблять человека? Какое право ты имеешь говорить, что он не потянет против Мусаси? Что он с Мусаси [не справится], а вот я Мусаси побью.

Первый бой был, и он всякую мерзость говорил, что он вообще был никакой... Это зачем? Треш. Не могу дать своего человека в обиду. Поэтому я ему ответил. По отношению ко мне — пожалуйста, пусть говорит, сколько ему хочется. Я стерплю. А по отношению к моим близким — не надо. То же самое и брат мой Александр. Ну хочется тебе — давай говори. Я сейчас не занимаю никаких должностей, так что я могу стерпеть. Это даже полезно для моего смирения.