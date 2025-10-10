Анкалаев остался на третьем месте в рейтинге лучших бойцов из России

Магомед Анкалаев, несмотря на проигрыш Алексу Перейру, сохранил третье место в рейтинге лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий. Усман Нурмагомедов после победы над Полом Хьюзом поднялся на одну строчку, опередив Мовсара Евлоева. Рейтинг составляется путем голосования ММА-журналистов и блогеров и публикуется ежемесячно.

На этот раз в голосовании приняли участие 33 человека.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 525 (492 балла + 33 упоминания в анкетах)

2. Хамзат Чимаев — 491 (458+33)

3. Магомед Анкалаев — 418 (385+33)

4. Арман Царукян — 356 (326+30)

5. Вадим Немков (+1) — 341 (309+32)

6. Александр Волков (-1) — 339 (306+33)

7. Петр Ян — 328 (296+32)

8. Усман Нурмагомедов (+1) — 247 (216+31)

9. Мовсар Евлоев (-1) — 242 (213+29)

10. Сергей Павлович — 207 (176+31)

11. Шамиль Мусаев — 192 (165+27)

12. Умар Нурмагомедов — 185 (159+26)

13. Магомедрасул Гасанов — 159 (134+25)

14. Абдул-Азиз Абдулвахабов — 125 (105+20)

15. Мовлид Хайбулаев — 53 (41+12)

Попали в анкеты, но не вошли в топ-15:

Анатолий Малыхин — 34 (25+9)

Богдан Гуськов — 33 (23+10)

Азамат Мурзаканов — 27 (19+8)

Олег Попов — 23 (15+8)

Шара Буллет — 17 (12+5)

Эдуард Вартанян — 15 (10+5)

Тимур Хизриев — 14 (12+2)

Ислам Омаров — 11 (9+2)

Муслим Магомедов — 10 (8+2)

Ислам Омаров — 9 (7+2)

Биберт Туменов — 8 (6+2)

Альберт Туменов — 7 (5+2)

Азамат Пшуков — 6 (4+2)

Ринат Фахретдинов — 6 (4+2)

Тагир Уланбеков — 5 (4+1)

Рамазан Курамагомедов — 4 (3+1)

Денис Гольцов — 4 (3+1)

Никита Крылов — 3 (2+1)

Абубакар Вагаев — 2 (1+1)

Роман Копылов — 2 (1+1)

Александр Сарнавский — 2 (1+1)

Байсангур Сусуркаев — 2 (1+1)

Кто голосовал: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA and Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Спортс.ру), Иван Ефимов (Спортс.ру), Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Геворг Саркисян («Окта ММА»), Армен Гулян, Игорь Лазорин (ТАСС).

Правила: в анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.