Федор Емельяненко: «Следующий бой хотел бы провести в Чикаго»

Российский боец MMA Федор Емельяненко ответил на вопрос о том, где хотел бы провести свой следующий поединок.

«Следующий бой хотел бы провести в Чикаго. Этот город мне нравится больше, чем Нью-Йорк. Но в этом плане будем отталкиваться от того, какие планы у Bellator», — сказал Емельяненко в интервью на Youtube-канале It's Time.

45-летний Емельяненко имеет 39 побед и 6 поражений в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. 23 октября в Москве на турнире Bellator он проведет бой против 36-летнего американца Тимоти Джонсона.