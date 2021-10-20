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Федор Емельяненко: «Следующий бой хотел бы провести в Чикаго»

Федор Емельяненко заявил, что хотел бы провести свой следующий бой в Чикаго
20 октября, 15:50
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Российский боец MMA Федор Емельяненко ответил на вопрос о том, где хотел бы провести свой следующий поединок.

«Следующий бой хотел бы провести в Чикаго. Этот город мне нравится больше, чем Нью-Йорк. Но в этом плане будем отталкиваться от того, какие планы у Bellator», — сказал Емельяненко в интервью на Youtube-канале It's Time.

45-летний Емельяненко имеет 39 побед и 6 поражений в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. 23 октября в Москве на турнире Bellator он проведет бой против 36-летнего американца Тимоти Джонсона.

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