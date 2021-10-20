23 октября 2021 года легендарный боец ММА Федор Емельяненко проведет бой против американца Тимоти Джонсона в главном событии турнира Bellator 269.

Поединок состоится в Москве на «ВТБ Арене». Он начнется примерно в 22.00 по московскому времени.

У 45-летнего Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений и один бой был признан несостоявшимся. На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и 7 поражений.

Федор Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по боевому самбо.

Подробную информацию о вечере смешанных единоборств Bellator 269 можно посмотреть здесь.