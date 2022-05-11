Федор Емельяненко раскритиковал поведение Кори Андерсона: «Я напрягся»

45-летний российский боец Федор Емельяненко (40-6) рассказал, что действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) не был полностью готов к бою с Кори Андерсоном (14-2), который состоялся 15 апреля в со-главном событии турнира Bellator 277. Также он раскритиковал поведение американца после остановки боя. Об этом Емельяненко заявил в интервью «СЭ».

— Что вам понравилось и не понравилось в бою Вадима и Кори Андерсона?

— Во-первых, не понравилось, что этот бой долго переносился. Нам объявляли одну дату, потом вторую, потом третью, и, конечно, Вадим все время работал много. Это его шанс. Последний звоночек был уже на сборе в Кисловодске. Мы не обратили внимания, потому что подумали, что он чуть перегрузился, может, наелся. Все отметили, что Вадим был сам не свой. Даже на последнем бое в Кисловодске он уже был... наелся настолько, что парня нужно было оставить в покое, дать отдохнуть. Немножко удивил Кори Андерсон. Неприятно было то, что после проведения запрещенного приема запрыгнул на решетку и начал радоваться так, что он победил. Человек выполнил запрещенный прием, надо как минимум подойти в первую очередь извиниться, а он начал радоваться своей победе. Меня, например, это очень не порадовало. Я напрягся. Вадим тоже встал и говорит: «Как так? Почему мне нанесли удар головой, а он радуется так, как будто победил?» Все в непонятии. Тот же Скотт Кокер. Я ему говорю: «Как так?» Он говорит: «Мы сейчас видео пересмотрим, вынесем объективное решение». Спасибо судьям, руководству Bellator за то, что вынесли справедливое решение.

Немков и Андерсон дрались 15 апреля в со-главном событии турнира Bellator 277. Финал Гран-при Bellator завершился в 3-м раунде. За 5 секунд до конца 3-го из 5 раундов бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.