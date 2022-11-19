Гаджиев объяснил, почему Минеев победил Родригеса

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» оценил победу Владимира Минеева над бразильцем Фернандо Родригесом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок проходил по правилам кикбоксинга.

«Бой был зрелищным. Родригес реально вышел побеждать. Мне кажется, что бразилец не совсем ожидал той ударной мощи от Минеева. Когда начал по ногам получать — расстроился и немножко снизил напор. Бой считаю хорошим, бескомпромиссным. Первый раунд выиграл Родригес. А дальше пошло-поехало. У Минеева уровень мастерства выше, чем у Родригеса. Ему это помогло», — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Бой состоялся в ночь с 18 на 19 ноября, Минеев победил Родригеса техническим нокаутом в третьем раунде.