Федор Емельяненко ответил на вопрос, смог бы он дать интервью на английском языке

Российский боец Федор Емельяненко в ходе интервью шоу The MMA Hour ответил на вопрос, смог бы он дать интервью полностью на английском языке.

— Вы смогли бы провести все интервью на английском языке, чувствовали бы себя комфортно?

— Нет, не комфортно. К тому же, американцам тоже нужно иногда слышать русскую речь.