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1 февраля, 23:42

Федор Емельяненко — о том, почему не дает интервью на английском: «Американцам иногда нужно слышать русскую речь»

Федор Емельяненко ответил на вопрос, смог бы он дать интервью на английском языке
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press

Российский боец Федор Емельяненко в ходе интервью шоу The MMA Hour ответил на вопрос, смог бы он дать интервью полностью на английском языке.

— Вы смогли бы провести все интервью на английском языке, чувствовали бы себя комфортно?

— Нет, не комфортно. К тому же, американцам тоже нужно иногда слышать русскую речь.

В ночь на 5 февраля Емельяненко подерется с Райаном Бейдером на Bellator 290 в Инглвуде, Калифорния.

Федор Емельяненко. «С Федей невозможно легко работать, он всегда засаживает со всей силы». Как дзюдоист Емельяненко учился бить

Федор Емельяненко
ММА
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