Федор Емельяненко — о том, почему не дает интервью на английском: «Американцам иногда нужно слышать русскую речь»
Федор Емельяненко ответил на вопрос, смог бы он дать интервью на английском языке
Российский боец Федор Емельяненко в ходе интервью шоу The MMA Hour ответил на вопрос, смог бы он дать интервью полностью на английском языке.
— Вы смогли бы провести все интервью на английском языке, чувствовали бы себя комфортно?
— Нет, не комфортно. К тому же, американцам тоже нужно иногда слышать русскую речь.
В ночь на 5 февраля Емельяненко подерется с Райаном Бейдером на Bellator 290 в Инглвуде, Калифорния.
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