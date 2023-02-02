Немков рассказал, как отреагировал на анонс боя с Ромером сразу после победы над Андерсоном

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал, как после победы над Кори Андерсоном в ноябре 2022 года отреагировал на объявление о том, что меньше чем через три месяца ему предстоит провести бой с Йоэлем Ромеро.

«Стоя в клетке, я вообще ничего не понимал. Даже Ромеро, честно говоря, не сразу узнал: «Че за колобок какой-то вышел?!» Он какой-то огромный был. Уже потом в раздевалку пришел и спрашиваю: «Стейрдаун был — а бой-то когда?» Федя [Емельяненко] говорит: «Со мной на турнире 5 февраля». Ну, как-то тяжковато. До того три месяца готовился, дальше — бой пять раундов, такой напряженный был. Получается, надо было две недели отдохнуть, и опять пахать.

Начал брату помогать, в форму приходить — и травмировался чуть-чуть. Паховую мышцу надорвал — синяк был на полноги. МРТ нельзя делать, к врачу сходил: сказали, что декабрь нужно восстанавливаться. Оставался месяц на подготовку, но за это время я бы точно не успел. Плюс в январе еще ездил в Кемерово, брату [Виктору Немкову] помогал секундантом — у него там был бой. Выиграл. Дальше поехал визу делать. В общем, график был расписан на весь декабрь — в октябре еще. Мастер-класс еще был запланирован, но его пришлось отменить. А тут мне в ноябре говорят, что в феврале драться. Жестко», — цитирует Sport24 Немкова.

Поединок между Немковым и Ромеро может должен был состояться 4 февраля, но его перенесли.