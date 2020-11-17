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Федор Емельяненко назвал Яна хорошим бойцом и упрекнул в болтовне

11:27
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Российский боец ММА Федор Емельяненко высказал свое отношение к чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну. По его словам, это хороший боец.

— Да, это хороший боец. Но знаете, я не люблю, когда боец начинает больше говорить языком, чем доказывать делом в ринге, — отметил Емельяненко в интервью «РИА Новости». — Это касается любого бойца. Я не читаю словесные перепалки, но до меня доходит определенная информация, встречаются заголовки статей. Мне кажется недопустимым подобное поведение. Если ты боец, то будь им до конца.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201117/emelyanenko-1584920994.html

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