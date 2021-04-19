Федор Емельяненко надеется, что травмы не помешают ему провести бой в России

Российский боец Федор Емельяненко надеется, что травмы не помешают ему провести бой на турнире Bellator осенью в России. В сентябре спортсмену исполнится 45 лет.

«Я надеюсь, что организм будет готов. А так, годы чувствуются, травмы вылезают. Ну а так, к осени, даст бог, будем готовы», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Последний поединок Емельяненко провел в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету россиянина 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.