Новый сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter начнется 1 июня
07:42
Новый сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter выйдет в 2021 году, сообщается на официальном сайте UFC.
Первая серия 29-го сезона шоу выйдет 1 июня. Тренерами на TUF 29 будут чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски и претендент на титул Брайан Ортега. Оба бойца проведут поединок по окончании сезона.
Всего было выпущено 28 сезонов TUF, последний из которых показывался в августе-ноябре 2018 года.
In case you missed it!— UFC (@ufc) April 18, 2021
On June 1st, get ready for the #ReturnofTUF ? pic.twitter.com/pc0BcKPDJ8
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