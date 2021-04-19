Новый сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter начнется 1 июня

Новый сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter выйдет в 2021 году, сообщается на официальном сайте UFC.

Первая серия 29-го сезона шоу выйдет 1 июня. Тренерами на TUF 29 будут чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски и претендент на титул Брайан Ортега. Оба бойца проведут поединок по окончании сезона.

Всего было выпущено 28 сезонов TUF, последний из которых показывался в августе-ноябре 2018 года.