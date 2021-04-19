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Новый сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter начнется 1 июня

07:42
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Новый сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter выйдет в 2021 году, сообщается на официальном сайте UFC.

Первая серия 29-го сезона шоу выйдет 1 июня. Тренерами на TUF 29 будут чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски и претендент на титул Брайан Ортега. Оба бойца проведут поединок по окончании сезона.

Всего было выпущено 28 сезонов TUF, последний из которых показывался в августе-ноябре 2018 года.

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