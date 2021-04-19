Александр Емельяненко: «Джиган бы Харитонова и его соперника в первом раунде спать отправил»
Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «ВсеПроСпорт» поделился мнением о дебюте Сергея Харитонова в кулачных боях.
«Рад за Сергея — нашел себя, нашел свой промоушен и свой уровень оппозиции. Рекорд его соперника — 0:2 — именно то, что нужно Харитоше. Джиган бы их обоих в первом раунде спать отправил», — заявил Емельяненко.
18 апреля Харитонов в первом раунде победил техническим нокаутом 39-летнего американца Майка Кука.
На счету 40-летнего Харитонова 32 победы и 8 поражений в ММА. Бой с Куком стал для него первым после того, как в ноябре прошлого года на него напал экс-боец UFC Адам Яндиев.
Дополнительная информация:
https://www.vseprosport.ru/lenta/2021/04/19/a-emeljanenko-dzhigan-by-haritonova-i-ego-sopernika-v-pervom-raunde-spat-otpravil
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