Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Майкл Чэндлер прокомментировал поражение Дастина Порье Чарльзу Оливейре.

«Вау. Просто сломал его. Я бы никогда не сдался... Я продолжал драться даже без сознания. Поздравления Оливейре», — написал Чэндлер в Twitter.

Порье проиграл Оливейре удушением сзади на UFC 269 в Лас-Вегасе. Бразилец провел первую успешную защиту титула в легком весе.