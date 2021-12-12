Майкл Чэндлер — о поражении Порье: «Я бы никогда не сдался»
Чэндлер прокомментировал поражение Порье Оливейре
09:57
Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Майкл Чэндлер прокомментировал поражение Дастина Порье Чарльзу Оливейре.
«Вау. Просто сломал его. Я бы никогда не сдался... Я продолжал драться даже без сознания. Поздравления Оливейре», — написал Чэндлер в Twitter.
Порье проиграл Оливейре удушением сзади на UFC 269 в Лас-Вегасе. Бразилец провел первую успешную защиту титула в легком весе.
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