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Майкл Чэндлер — о поражении Порье: «Я бы никогда не сдался»

Чэндлер прокомментировал поражение Порье Оливейре
09:57

Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Майкл Чэндлер прокомментировал поражение Дастина Порье Чарльзу Оливейре.

«Вау. Просто сломал его. Я бы никогда не сдался... Я продолжал драться даже без сознания. Поздравления Оливейре», — написал Чэндлер в Twitter.

Порье проиграл Оливейре удушением сзади на UFC 269 в Лас-Вегасе. Бразилец провел первую успешную защиту титула в легком весе.

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Никита Горшенин все материалы автора
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