Тренер Андерсона Силвы: «Джейку Полу в ринге не поможет его язык»

Тренер легенды ММА Андерсона Силвы (34-11) Луис Карлос Дореа заявил, что его подопечный сумеет победить Джейка Пола в поединке по правилам бокса.

«Джейк прекрасно выполняют свою работу, если дело касается продвижения боя. Но всем очевидно, что он не сможет драться с реальными бойцами, вроде Флойда Мейвезера или Андерсона Силвы, — сказал Дореа в интервью MMA Fighting. — Ему нужно подумать об организации показательного боя. Если он хочет устроить настоящий поединок, то он дорого заплатит. Пол использует свой язык для продвижения боя, но язык не поможет ему в ринге. Там придется использовать свои навыки бокса, а это уже совсем другая история. Андерсон в этом плане гораздо лучше Пола».

В последнем бою Силва отправил 35-летнего бразильца Бруно Мачадо в нокдаун. Выставочный поединок состоялся 21 мая на стадионе «Этихад Арена» в Абу-Даби.

Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Блогер отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.