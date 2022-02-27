Эй Джей Макки и Диллон Дэнис закусились в Twitter

Непобежденный чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (18-0) бросил вызов другому непобежденному бойцу Диллону Дэнису (2-0). В ответ Дэнис назвал Макки «бомжом».

«Диллон, давай откровенно, — написал Макки в Twitter. — Ты недисциплинированный в жизни человек, не говоря уже о том, что дисциплина крайне важна для спортсмена. Ты думаешь, что знаешь, как стать чемпионом? Тогда просто закрой рот и подпиши контракт. Скотт Кокер, я с радостью надеру ему зад, это легкие деньги».

В ответ Дэнис написал в Twitter: «Кто вообще этот бомж?». «Ты знаешь, кто я, клоун. Не делай вид, что у тебя амнезия. Скажи вместе со мной: «Эй Джей чемпион!!», — ответил ему Макки.

Макки выиграл титул Bellator в полулегком весе 31 июля 2021 года на Bellator 263, одолев Патрисио Фрейре (32-5) техническим сабмишном (удушением гильотиной) в первом раунде. Макки будет защищать титул против Фрейре 15 апреля на Bellator 277.

Давид Хачатрян