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Экс-чемпион Bellator стал бойцом АСА

21:46
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Экс-чемпион Bellator в легком весе Уилл Брукс подписал контракт с АСА, сообщается в Instagram лиги.

На счету 34-летнего Брукса 21 победа, 4 поражений и 1 ничья в ММА. С октября 2016 по ноябрь 2017 года он выступал в UFC (0 побед, 3 поражения).

Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CP3BB3Ds1-e

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