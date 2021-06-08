Экс-чемпион Bellator стал бойцом АСА
21:46
Экс-чемпион Bellator в легком весе Уилл Брукс подписал контракт с АСА, сообщается в Instagram лиги.
На счету 34-летнего Брукса 21 победа, 4 поражений и 1 ничья в ММА. С октября 2016 по ноябрь 2017 года он выступал в UFC (0 побед, 3 поражения).
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