Экс-чемпион Bellator стал бойцом АСА

Экс-чемпион Bellator в легком весе Уилл Брукс подписал контракт с АСА, сообщается в Instagram лиги.

На счету 34-летнего Брукса 21 победа, 4 поражений и 1 ничья в ММА. С октября 2016 по ноябрь 2017 года он выступал в UFC (0 побед, 3 поражения).