"Это была наша первая и последняя встреча". Хабиб – о лошадях

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Инстаграме фотографию, где 30-летний россиянин сидит верхом на лошади.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов побывал в Ташкенте (Узбекистан).

– Это была наша первая и последняя встреча. С лошадьми будьте осторожны, быстро можно привязаться к этим удивительным созданиям Всевышнего, – подписал фото Нурмагомедов.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го.