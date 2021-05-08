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Боец UFC Макгрегор оскорбил Хабиба и удалил твит

17:05
Конор Макгрегор (слева) и Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Конор Макгрегор (слева) и Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор написал резкое сообщенив социальных сетях в адрес экс-чемпиона легкого веса Хабиба Нурмагомедова.

«Я не держал его за шорты, а долбил пальцами его гомофобную задницу. И вы только посмотрите на это счастливое лицо. Он любит, когда у него в заднице торчит палец», — написал ирландец, но потом удалил сообщение в Twitter.

Поединок Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в октябре 2018-го, россиянин победил сабмишном в 4-м раунде.

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