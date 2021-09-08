Александр Емельяненко не жалеет, что заявил о готовности подраться с братом Федором

Российский тяжеловес Александр Емельяненко не жалеет о ранее сказанных словах о Федоре Емельяненко. Вчера он заявил, что готов подраться с братом.

«Жалею ли о сказанных словах о Федоре? Ни о чем в этой жизни не жалею», — сказал Емельяненко журналистам после пресс-конференции, посвящённой бою против Артёма Тарасова.

Бой Александра Емельяненко против Артема Тарасова пройдет 18 сентября на турнире поп-ММА организации «Наше Дело».