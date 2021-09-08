Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Александр Емельяненко не жалеет, что заявил о готовности подраться с братом Федором

14:55
Александр и Федор Емельяненко. Фото Global Look Press
Александр и Федор Емельяненко. Фото Global Look Press
Теги:

Российский тяжеловес Александр Емельяненко не жалеет о ранее сказанных словах о Федоре Емельяненко. Вчера он заявил, что готов подраться с братом.

«Жалею ли о сказанных словах о Федоре? Ни о чем в этой жизни не жалею», — сказал Емельяненко журналистам после пресс-конференции, посвящённой бою против Артёма Тарасова.

Бой Александра Емельяненко против Артема Тарасова пройдет 18 сентября на турнире поп-ММА организации «Наше Дело».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

Скандальный эпизод матча Россия — Мальта: судьи не зафиксировали третий гол россиян
Вот тут Карпин ни при чем. Мальту дома надо громить вообще без тренера
Россия — Мальта: Смолов — капитан, Осипенко в стартовом составе
УЕФА разрешил вакцинированным и переболевшим представителям команд не тестироваться на коронавирус
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
5
Офсайд