Александр Емельяненко не жалеет, что заявил о готовности подраться с братом Федором
14:55
Российский тяжеловес Александр Емельяненко не жалеет о ранее сказанных словах о Федоре Емельяненко. Вчера он заявил, что готов подраться с братом.
«Жалею ли о сказанных словах о Федоре? Ни о чем в этой жизни не жалею», — сказал Емельяненко журналистам после пресс-конференции, посвящённой бою против Артёма Тарасова.
Бой Александра Емельяненко против Артема Тарасова пройдет 18 сентября на турнире поп-ММА организации «Наше Дело».
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