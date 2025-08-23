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23 августа 2025, 11:52

Боец Иван Емельяненко подал ходатайство об УДО

Павел Лопатко

Младший брат российских бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко Иван подал прошение об условно-досрочном освобождении, пишет «Коммерсант».

37-летний Емельяненко отбывает наказание в колонии № 4 в Алексеевском районе Белгородской области. Планируется, что его ходатайство об УДО рассмотрят 10 сентября.

По подсчетам «Коммерсанта», с учетом содержания под арестом Емельяненко отбыл более половины назначенного срока.

В декабре 2024 года Емельяненко приговорили к полутора годам лишения свободы по статье Уголовного кодекса о нанесении тяжких телесных повреждений. Весной 2024 года у Ивана случился конфликт с человеком, который оскорбил его семью. В ответ боец несколько раз ударил его по лицу.

Защита Емельяненко обжаловала приговор. В феврале 2025 года стало известно, что его оставили в силе.

В карьере Емельяненко были поединки по смешанным единоборствам и боксу.

Источник: «Коммерсант»
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Иван Емельяненко
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