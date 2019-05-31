Емельяненко поиздевался над лишним весом Кокляева. Кокляев ответил цитатой из "Простоквашино"

Российский боец ММА Александр Емельяненко поиздевался над своим предполагаемым соперником – спортсменом силовых видов Михаилом Кокляевым. В комментариях к одному из его постов в Инстаграме Емельяненко написал: "Жирный и толстый Миша! Миша – булка с маслом! Приведи себя в порядок, а то, когда падать будешь, ринг сломаешь!"

Кокляев ответил на это: "Я буду падать вместе с тобой, и, как говорил Кот Матроскин, "неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получается". Дядя Федор Емельяненко бы оценил".

Ранее Емельяненко вызвал на бой Кокляева. 37-летний брат Федора Емельяненко также заявил, что четыре промоуторских компании готовы организовать поединок.