Александр Емельяненко: "Уже четыре промоутерские организации согласились организовать бой с Кокляевым"

Боец ММА Александр Емельяненко - об организации поединка с Михаилом Кокляевым.

- Миша, четыре промоуторских компании вышли на меня и готовы организовать наш бой! У меня к тебе просьба, если этот бой состоится, сразу не падай!, - написал Емельяненко в Инстаграме.

- Миша, очень похвально, что ты принял вызов и согласился выйти против меня на ринг, - заявил спортсмен на видео. - Пусть и только на словах. Уже четыре промоутерские организации вышли на меня и предлагают организовать бой. Желаю тебе только подготовиться к нему. И сразу не упасть. Тренируйся, Миша. Готовься к бою.

"Пиши промоутерам". Легенда силового экстрима согласился драться с Емельяненко