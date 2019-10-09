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Емельяненко поделился ожиданиями от нового боя в Японии

12:11
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поделился ожиданиями от боя с Куинтоном Джексоном, который пройдет в Токио 29 декабря.

— 19 лет назад я впервые выступил в Японии и всем сердцем полюбил эту страну. Я скучаю по той атмосфере, которая царила здесь, скучаю по друзьям, с которыми мы вместе выступали на ринге. Хочется опять порадовать зрителей красивым боем. Мы с Куинтоном приложим все усилия для этого, чтобы фанаты запомнили это как красивое и запоминающееся зрелище, — сказал Емельяненко.

Глава Bellator объявил следующий бой Федора Емельяненко

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