Глава Bellator объявил следующий бой Федора Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер анонсировал следующий бой Федора Емельяненко. Он состоится 29 декабря в Токио. Соперником 43-летнего россиянина будет 41-летний американец Куинтон Джексон. Это будет совместный турнир Bellator и японского промоушна Rizin.

— Это необычная пресс-конференция, я на таких никогда не был. Она — особенная. И мы объявляем особенный бой. Федор Емельяненко, величайший боец в истории ММА вне зависимости от веса будет драться с Куинтоном Джексоном 29 декабря в Токио, это будет главный бой вечера, — сказал Кокер.

Емельяненко поделился ожиданиями от нового боя в Японии