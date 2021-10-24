Дядя Хабиба ответил на вопрос о приглашении Федора Емельяненко в Дагестан

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном приглашении Федора Емельяненко в Дагестан.

«Пригласить Емельяненко в Дагестан? Не знаю, как Хабиб решит. Я же не с мира спорта, не могу делать какие-то официальные заявления», — сказал Нурмагомедов «СЭ».

23 октября 45-летний россиянин нокаутировал в первом раунде американца Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве на «ВТБ Арене».