Дядя Хабиба ответил на вопрос о приглашении Федора Емельяненко в Дагестан
14:15
Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном приглашении Федора Емельяненко в Дагестан.
«Пригласить Емельяненко в Дагестан? Не знаю, как Хабиб решит. Я же не с мира спорта, не могу делать какие-то официальные заявления», — сказал Нурмагомедов «СЭ».
23 октября 45-летний россиянин нокаутировал в первом раунде американца Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве на «ВТБ Арене».
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