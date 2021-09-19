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Емельяненко: «Мне достаточно было зацепиться атакой и Тарасов падал на жопу»

01:23
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Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал прошедший бой против блогера Артема Тарасова в рамках поп-ММА промоушена «Наше дело».

«Тарасов не дрался, а бегал, — сказал Емельяненко журналистам. — У меня не было возможности нокаутировать. Я ему резал углы, когда он двигался вправо, разворачивался и наглым образом убегал как на стометровке. А у меня не стояло задачи обогнать его — я как мог догонял его. Мне достаточно было зацепиться атакой и Тарасов падал на жопу».

Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей. Поединок проходил по правилам кулачных боев в перчатках для ММА, длительность — три раунда по две минуты.

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Никита Карин все материалы автора

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