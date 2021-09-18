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Александр Емельяненко единогласным решением судей победил Артема Тарасова

18 сентября 2021, 23:35
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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18 сентября состоялся поединок Александр Емельяненко — Артем Тарасов под эгидой российского промоушена «Наше дело».

Победу единогласным решением судей одержал Емельяненко. Тарасов четыре раза был в нокдауне.

Поединок провели по правилам кулачных боев в перчатках для ММА, длительность — три раунда по две минуты.

Для тяжеловеса Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го, когда он на турнире АСА в Сочи проиграл нокаутом в третьем раунде средневесу Магомеду Исмаилову.

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Иван Шитик все материалы автора

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