Александр Емельяненко единогласным решением судей победил Артема Тарасова

18 сентября состоялся поединок Александр Емельяненко — Артем Тарасов под эгидой российского промоушена «Наше дело».

Победу единогласным решением судей одержал Емельяненко. Тарасов четыре раза был в нокдауне.

Поединок провели по правилам кулачных боев в перчатках для ММА, длительность — три раунда по две минуты.

Для тяжеловеса Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го, когда он на турнире АСА в Сочи проиграл нокаутом в третьем раунде средневесу Магомеду Исмаилову.