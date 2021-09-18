Александр Емельяненко единогласным решением судей победил Артема Тарасова
18 сентября 2021, 23:35
18 сентября состоялся поединок Александр Емельяненко — Артем Тарасов под эгидой российского промоушена «Наше дело».
Победу единогласным решением судей одержал Емельяненко. Тарасов четыре раза был в нокдауне.
Поединок провели по правилам кулачных боев в перчатках для ММА, длительность — три раунда по две минуты.
Для тяжеловеса Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го, когда он на турнире АСА в Сочи проиграл нокаутом в третьем раунде средневесу Магомеду Исмаилову.
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