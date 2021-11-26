Емельяненко: «Гусейнову надо завязывать с боями, у него на пузе висит спасательный круг»

Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал поединок соотечественника Артура Гусейнова против бразильца Марсио Сантоса.

«Смотрел один, где, по-моему, Гусейнов выиграл (речь, вероятно, о бое-реванше с Сантосом, результатом которого стала ничья. — Прим. «СЭ»)», — сказал Емельяненко в беседе с журналистами после взвешивания.

«Посмотрел на Гусейнова, у него на пузе висит спасательный круг. Ему уже пора завязывать с боями, а не выходить на ринг, проводить бои в такой форме и в такой манере ведения боя».

Следующим оппонентом тяжеловеса Емельяненко станет Марсио Сантос. Бойцы сразятся в главном событии турнира AMC Fight Nights 106, который состоится 27 ноября в Сыктывкаре.

На счету россиянина 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. У бразильца — 16 побед, 6 поражений и 1 ничья.

В апреле на турнире лиги Хабиба EFC в Москве Сантос в статусе крупного аутсайдера удушающим приемом выиграл у Гусейнова. Результатом их матча-реванша, который состоялся в августе на турнире EFC в Нижнем Новгороде, стала ничья.