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Емельяненко назвал состав угловых на бой против Сантоса

11:04
Александр Емельяненко и Марсио Сантос.
Александр Емельяненко и Марсио Сантос.
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Российский боец ММА Александр Емельяненко назвал состав угловых на свой бой против Марсио Сантоса.

«Будет катмен (человек устраняющий повреждения бойца в перерывах между раундами — Прим. «СЭ») и секундант», — сказал Емельяненко в беседе с журналистами после взвешивания.

«Кто секундант? Я пока не знаю. Пока привез только катмена. Если захочет Азамат (Бостанов, менеджер Емельяненко — Прим. «СЭ»). Будет осваивать. Я ему покажу как полотенцем махать».

Емельяненко и Сантос возглавят турнир AMC Fight Nights 106, который пройдёт 27 ноября в Сыктывкаре.

На счету россиянина 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. У бразильца — 16 побед, 6 поражений и 1 ничья.

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Роман Шишов все материалы автора
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