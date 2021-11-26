Емельяненко назвал состав угловых на бой против Сантоса

Российский боец ММА Александр Емельяненко назвал состав угловых на свой бой против Марсио Сантоса.

«Будет катмен (человек устраняющий повреждения бойца в перерывах между раундами — Прим. «СЭ») и секундант», — сказал Емельяненко в беседе с журналистами после взвешивания.

«Кто секундант? Я пока не знаю. Пока привез только катмена. Если захочет Азамат (Бостанов, менеджер Емельяненко — Прим. «СЭ»). Будет осваивать. Я ему покажу как полотенцем махать».

Емельяненко и Сантос возглавят турнир AMC Fight Nights 106, который пройдёт 27 ноября в Сыктывкаре.

На счету россиянина 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. У бразильца — 16 побед, 6 поражений и 1 ничья.