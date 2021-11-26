Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Емельяненко о бое Сантоса против Шлеменко: «Были шлепки, и оба сдохли»

12:45
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российский тяжеловес Александр Емельяненко высказал свое мнение о поединке соотечественника Александра Шлеменко против бразильца Марсио Сантоса.

«Я уже говорил где-то насчет Шлеменко, и мое мнение, что к бою с Сантосом он подошел не в лучшей своей форме, он такой, непостоянный боец, не всегда подходит в лучшей форме к своим поединкам. Мне очень не понравилось, как он дрался, не было серийной работы, работы в партере, акцентированных ударов. Были шлепки, и оба соперника сдохли: и Сантос, и Шлеменко», — сказал Емельяненко в интервью после взвешивания перед боем с Сантосом.

Итогом боя Шлеменко — Сантос стала победа россиянина единогласным решением судей.

Следующим соперником Сантоса станет Александр Емельяненко. Бойцы сразятся в главном событии турнира AMC Fight Nights 106, который состоится 27 ноября в Сыктывкаре.

На счету Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. У соперника из Бразилии — 16 побед, 6 поражений и 1 ничья.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
Куда сходить в декабре в Москве? Афиша спортивных событий и развлечений
Зеленский заявил о получении данных по планируемому госперевороту на Украине
1
0