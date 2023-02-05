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Сегодня, 05:00

Емельяненко — Бейдер: стартовал главный кард турнира Bellator 290

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Райан Бейдер и Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (Калифорния, США) проходит турнир Bellator 290. В главном бою встретятся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер.

Основной кард стартует около 05.00 по московскому времени. Со-главным поединком турнира станет бой между россиянином Анатолием Токовым и американцем Джонни Эбленом за чемпионский пояс Bellator в среднем весе. Еще в одном бою сойдутся американцы Сабах Хомаси и Бреннан Уорд.

Поединок между Емельяненко и Бейдером начнется ориентировочно после 06.00.

Bellator 290. Основной кард

Тяжелый вес. Федор Емельяненко (Россия) — Райан Бейдер (США) — бой за пояс в тяжелом весе

Средний вес. Анатолий Токов (Россия) — Джонни Эблен (США) — бой за пояс в среднем весе

Полусредний вес. Сабах Хомаси (США) — Бреннан Уорд (США)

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Международная трансляция вечера пройдет на сервисе Showtime. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте «СЭ».

Федор Емельяненко и&nbsp;Райан Бейдер. Реванш Федора Емельяненко против Райана Бейдера, бой Bellator 290: основная информация

Bellator (Беллатор)
Анатолий Токов
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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